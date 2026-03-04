Conegliano Milano e Novara | le prime tre semifinaliste dei playoff Scudetto

A Conegliano, Milano e Novara sono le tre squadre che si sono qualificate alle semifinali dei playoff Scudetto di pallavolo. Queste squadre hanno superato i quarti di finale, avanzando nella competizione e dimostrando di essere le più forti del momento. Le semifinali sono ora in programma, con le squadre pronte a sfidarsi per accedere alla finale.

In un panorama sportivo ricco di sfide e obiettivi di rilievo, le competizioni di pallavolo continuano a regalare momenti di grande entusiasmo e prestigio. Dalle semifinali dei playoff scudetto alle imprese nelle competizioni europee, il movimento si distingue per le prestazioni delle squadre e l’attenzione crescente degli appassionati, segnando un 2026 all’insegna della passione e dell’eccellenza. Le squadre di Conegliano, Milano e Novara si sono posizionate come le prime tre semifinaliste nel torneo nazionale. La gara tra Bergamo e Scandicci, in programma giovedì, deciderà chi accederà alla fase successiva, con la vincitrice che affronterà Milano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

