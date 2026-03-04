Concerto dell' 8 marzo alla Nuvola dell' Eur

L'8 marzo, alla Nuvola dell'Eur, EUR SpA organizza il “Concerto dell'8 marzo” in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'evento si svolge presso il complesso della Nuvola e prevede un programma musicale dedicato alla ricorrenza. L'iniziativa coinvolge artisti e pubblico, con l'obiettivo di celebrare questa giornata speciale.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo EUR SpA presenta alla Nuvola il "Concerto dell'8 marzo". Un appuntamento che sarà dedicato ai grandi successi della musica pop italiana e internazionale. A suonare sarà la Gerardo Di Lella Grand Òrchestra, composta da 40 professori d'orchestra e diretta dal maestro Gerardo Di Lella, accompagnati dalla voce di Mariella Nava. L'orchestra presenterà un repertorio musicale di celebri artiste italiane e internazionali. Il Concerto sarà introdotto dall'Inno composto dal maestro Di Lella per la celebrazione dei 90 anni di Eur spa, che ricorrono quest'anno.

