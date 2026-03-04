Con pistola giocattolo e coltello terrorizzò i dipendenti di tre supermercati | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Legnano dopo aver minacciato i dipendenti di tre supermercati con una pistola giocattolo e un coltello. La polizia ha fermato il sospetto in seguito a una serie di interventi nei negozi coinvolti. Le forze dell’ordine hanno identificato il responsabile e il suo complice, che avevano messo in atto le azioni criminali in diverse occasioni nella zona.

Legnano (Milano), 4 marzo 2026 – Con un complice aveva preso di mira tre supermercati della zona, concludendo la giornata con due rapine tentate e, infine, una portata a segno, tutte eseguite minacciando le cassiere con una pistola giocattolo: martedì mattina i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Legnano, dando seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio, hanno condotto in carcere un 41enne legnanese, indagato per il reato di rapina in concorso. I colpi ai supermercati L’uomo, infatti, è fortemente indiziato di essere il responsabile delle tentate rapine commesse ai danni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

