Con la musica e con la creatività Lucio ci ha insegnato a essere Liberi

Lucio ha sottolineato che il riconoscimento Unesco di Bologna come città della musica dovrebbe far riflettere sia gli amministratori che i privati sull’importanza di questa arte nel contesto locale. In passato, ha espresso il desiderio che la musica e la creatività siano strumenti di libertà, lasciando un segno forte sulla scena culturale della città.

Baroncini Quella volta in cui Lucio disse che "il riconoscimento Unesco di Bologna città della musica dovrebbe far prendere coscienza a tutti, amministratori e privati, dell’importanza della musica in questo luogo". Un luogo che Lucio abitava soprattutto d’inverno "e non riesco a immaginare un altro posto per lavorare. E poi adoro vivere in via D’Azeglio, mi piace il centro storico. Superficialmente posso dire che la città mi sembra più ordinata" (era il 1999). E, ancora, "cantare implica qui due problemi: il primo è che un sacco di gente mi chiede biglietti, il secondo è che un pubblico di amici si sorprende di meno". Un amore per Bologna oltre i limiti temporali e spaziali, queste sono parole del 2002: "La città non è cambiata così tanto da dire se prima era meglio o adesso peggio: andiamo avanti così e vediamo cosa succede". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Liberi“ con Lucio Dalla. Il 4 marzo a Bologna un compleanno in musica"Liberi" è una canzone di Henna, l’album del 1993 di Lucio Dalla, ma incarna i due aspetti che legano l’informazione, il Resto del Carlino, e...

Liberi, la notte di musica per Lucio Dalla: ecco come partecipare alla festa a BolognaBologna, 24 febbraio 2026 – Bologna si prepara a festeggiare ancora una volta il compleanno di Lucio Dalla.

Contenuti e approfondimenti su Con la musica e con la creatività Lucio...

Temi più discussi: LIBERI. CIAO - Rassegna Lucio Dalla; Liberi, la notte di musica per Lucio Dalla: ecco come partecipare alla festa a Bologna; E ricomincia il canto. Il programma di iniziative per ricordare Lucio Dalla; e ricomincia il canto - Fondazione Lucio Dalla.

Lucio Dalla e l’Antoniano: All’Arena del Sole per ricordare il lato giocoso del cantautoreIl racconto di fra Giampaolo Cavalli e Margherita Gamberini, direttrice del Piccolo Coro Accomunati dal grande amore per la città, un legame che traspare anche nelle canzoni . ilrestodelcarlino.it

Parla Paola Iezzi: Quella volta da Lucio a cantare e suonare...Nel 1998 si esibì con Chiara e il cantautore in piazza Maggiore su ‘Tempo’ Prima ci invitò a casa sua, lui stava al piano. Poi è arrivato Luca Carboni. Era unico, geniale, diverso, iconico. E oggi è ... ilrestodelcarlino.it

Oggi celebriamo il compleanno di Lucio Dalla Qual è, tra le sue canzoni, quella che ami di più Un artista che ha saputo raccontare l’amore, la vita e i sogni con una poesia unica, capace di attraversare generazioni. Con la sua voce inconfondibile e la sua s facebook

Eventi 4 marzo a Bologna e dintorni: omaggi a Lucio Dalla, le indagini di Nazzi e Amélie Nothomb x.com