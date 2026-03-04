con il gas alle stelle settore in ginocchio

Il settore delle ceramiche ha espresso preoccupazione per l’aumento dei costi energetici, con il prezzo del gas che è salito da 33 a 55 euro per megawattora in soli due giorni. L’aumento è attribuito al conflitto in Iran, che ha influenzato le quotazioni del gas, raggiungendo i livelli più alti dall’inizio dello scorso anno.

Non solo il petrolio. Il conflitto in atto in Iran aumenta anche il prezzo del gas, e Confindustria Ceramica lancia l’allarme rispetto a quotazioni che in soli due giorni sono passate dai 33 a 55 €MWh, raggiungendo i livelli massimi dal febbraio dell’anno scorso. Per i produttori di superfici ceramiche l’associazione stima, in prospettiva, un extra costo annuale per il settore di 180 milioni di euro, evidenziando come "l’impennata nel prezzo del gas trascinerà poi in alto anche il costo elettrico". Il timore è che l’escalation del conflitto e ulteriori tensioni geopolitiche gonfi ulteriormente quotazioni già in prepotente ascesa: alla luce... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Qatar blocca la produzione di gas, prezzi alle stelle (+40%): cosa succede alle bollette | Borse in rosso, a Milano 17 miliardi in fumo

Borse in calo per l'attacco Usa all'Iran, prezzo di petrolio e gas alle stelle con l'oro ed effetti sui mutuiDopo l’attacco Usa all’Iran le Borse sono scese e la tensione sullo Stretto di Hormuz ha spinto in alto petrolio e gas, mentre l’oro si è rafforzato.

