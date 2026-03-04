Qualche settimana fa, abbiamo organizzato una manifestazione in sostegno agli iraniani, testimoniando la loro lunga lotta per una società libera dalla teocrazia. Durante l’evento, migliaia di iraniani si sono radunati nelle piazze europee, esprimendo con forza la loro esigenza di libertà e di un futuro diverso. La manifestazione ha coinvolto diverse città, attirando l’attenzione di passanti e media locali.

Quando, alcune settimane fa, abbiamo deciso di promuovere questa manifestazione eravamo esterrefatti nel vedere migliaia di iraniani nelle piazze europee manifestare da soli per la loro libertà. Chiedevano che i Governi europei sostenessero la protesta dei loro amici e familiari che manifestavano nelle città iraniane e venivano massacrati a migliaia. Eravamo in pochi a manifestare con loro. Alcuni partiti, coraggiosamente lo hanno fatto, e oggi sono qui con noi. In quei giorni abbiamo pensato che fosse necessario chiedere la mobilitazione dei partiti e delle associazioni che sono consapevoli del fatto che liberare gli iraniani dalla teocrazia sanguinaria che li opprime da mezzo secolo vuol dire liberare il mondo intero dalla più pericolosa minaccia esistente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Con gli iraniani per un Iran libero dalla teocrazia. La riflessione di Stefano Parisi

Dalla teocrazia alla repressione sistemica: l’Iran oltre il punto di non ritornoGli sviluppi delle ultime ore in Iran indicano con sempre maggiore chiarezza una trasformazione strutturale del sistema di potere della Repubblica...

Iran, in Australia gli iraniani festeggiano la morte di KhameneiGli australiani iraniani hanno festeggiato domenica in Australia quando è emersa la notizia che il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei,...

Contenuti utili per approfondire Stefano Parisi.

Temi più discussi: ROMA – Nel pomeriggio la manifestazione per un Iran libero - Moked; Con gli iraniani per un Iran libero (3.03.2026); Roma, manifestazione per l’Iran libero: in piazza da FdI a Iv; IRAN – Parla la dissidente Fariba Karimi: Il 3 tutti in piazza per la libertà - Moked.

Roma, manifestazione per «l’Iran libero»: in piazza da FdI a Iv«Con gli iraniani per un Iran libero». È questo il titolo della manifestazione che si è tenuta a piazza Santi Apostoli a Roma, promossa dall’associazione Setteottobre e a cui hanno aderito diverse rea ... radiocolonna.it

Tutti in piazza a Roma per la manifestazione Iran libero. Ma disertano M5S, Pd e AvsCon gli iraniani per un Iran libero. È il titolo della manifestazione che si è tenuta a piazza Santi Apostoli a Roma promossa dall'associazione Setteottobre e a cui hanno aderito diverse realtà di i ... ilgiornale.it

IRAN – Parla la dissidente Fariba Karimi: «Il 3 tutti in piazza per la libertà» L’associazione Setteottobre di Stefano Parisi ha indetto per martedì 3 marzo alle 18, in piazza Santi Apostoli a Roma, una manifestazione nazionale di sostegno al popolo iraniano schi facebook