Comunione automatica | cosa è tuo e cosa è comune dopo il matrimonio

In Italia, al momento del matrimonio, salvo accordi diversi, si applica automaticamente la comunione dei beni come regime patrimoniale di default. Questo significa che tutto ciò che i coniugi possiedono prima di sposarsi e ciò che acquisiscono durante il matrimonio diventa comune, a meno che non venga stipulato un accordo specifico. La legge stabilisce questa regola senza bisogno di ulteriori formalità o dichiarazioni.

Il matrimonio in Italia comporta, salvo accordi diversi tra i coniugi, l'automatismo della comunione dei beni come regime patrimoniale di default. Questa regola, sancita dall'articolo 159 del Codice Civile, stabilisce che tutto ciò che viene acquisito durante la vita in comune appartiene a entrambi, creando un patrimonio condiviso che si scioglie solo alla fine del vincolo. Tuttavia, esiste una netta distinzione tra ciò che è comune e ciò che rimane strettamente personale, una linea di confine che diventa cruciale quando si affrontano questioni di successioni o rapporti con i creditori. La gestione del patrimonio familiare non lascia spazio all'improvvisazione: ogni acquisto compiuto dopo il matrimonio, indipendentemente da chi lo ha pagato materialmente, rientra nella massa comune.

