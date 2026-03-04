Comunicato Stampa | ‘Il consenso non si scioglie in un drink'

Oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale ha presentato un comunicato stampa intitolato ‘Il consenso non si scioglie in un drink’. Nell’occasione, sono stati affrontati temi legati alla tutela dei diritti e alla necessità di un impegno costante per promuovere un rispetto reciproco tra le persone. La conferenza ha coinvolto diversi rappresentanti istituzionali e giornalisti presenti alla presentazione.

Laura Besio, nel suo intervento introduttivo, ha riassunto l'obiettivo di "una iniziativa di grande valore, non meramente simbolica, in vista dell'avvicinarsi della Festa della Donna, ma concreta sul fronte della prevenzione e della tutela. È necessario costruire un sistema, una rete, capace di prevenire, intercettare e infine accompagnare rispetto a un fenomeno ancora troppo sommerso, quello del 'Drink Spiking', che rappresenta un abuso subdolo, colpendo soprattutto giovani donne durante la loro vita sociale. Per me, la libertà delle donne è un principio non negoziabile: nessuna donna, quindi, deve sentirsi vulnerabile durante un legittimo momento di svago.