Comuni del Cuoio | Ci sono 52 posti

È stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale nei Comuni del Comprensorio del Cuoio, che prevede un totale di 52 posti disponibili. Le amministrazioni coinvolte hanno reso noto il numero di incarichi aperti, invitando i giovani interessati a presentare domanda. La selezione riguarda diversi progetti e attività previste dai programmi di servizio civile in questa area.

E’ uscito il nuovo bando per il Servizio Civile Universale. Nei Comuni del Comprensorio del Cuoio c’è posto per 52 operatori volontari da impiegare in cinque progetti da realizzarsi tra il 2026 e il 2027 su tutto il territorio dei Comuni di Santa Croce (ente titolare), Castelfranco Empoli, Fucecchio, San Miniato, Santa Maria a Monte e Montopoli. Il bando è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni (fino al compimento del 29° anno) e consente di candidarsi per uno dei progetti promossi dagli enti accreditati. La durata dell’esperienza è di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. ‘ previsto un rimborso mensile di 519,47 Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

In marcia per la Pace ad Assisi. I Comuni del Cuoio ci sarannoI Comuni del Comprensorio del Cuoio si uniscono per marciare verso Assisi il 21 settembre, giorno mondiale della pace. Istituzioni e cittadini si uniscono per promuovere la pace tra i popoli. Tutti in ... lanazione.it

Lo sportello decentrato Apes per le case popolari E’ attivo per tutti i Comuni della zona del CuoioAperto lo Sportello decentrato Apes (case popolari) nel Comune di Santa Croce. Sarà il riferimento per tutti i Comuni della zona del Cuoio e sarà i giovedì dalle 10 alle 12. Effettuerà attività ... lanazione.it

