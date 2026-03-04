A Pesaro, Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, ha compiuto quattro anni e ha festeggiato a casa con regali, palloncini e una crostata al cioccolato durante la colazione. La famiglia ha organizzato una sorpresa per il suo compleanno, creando un’atmosfera gioiosa e festosa. La giornata si è svolta tra sorrisi e momenti di allegria, in un clima di intimità familiare.

Pesaro, 4 marzo 2026 – Dolce risveglio per Giulietta, la primogenita di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che oggi spegne quattro candeline. I genitori questa mattina le hanno fatto una sorpresa: ai suoi giochi e peluche preferiti – in particolare gli unicorni – erano legati con un filo dei palloncini rosa e bianchi, con i regali da scartare. Sul tavolo, ad aspettarla, una crostata con il numero quattro. Il momento è stato condiviso dalla mamma in una storia su Instagram. Giulietta e Gabriella, legate dalla ‘G’ del nome e dal numero 4 Giulietta è nata il 4 marzo 2022 all’ospedale di Urbino, dove il 4 gennaio 2025 è venuta alla luce anche la sorellina Gabriella (che oggi quindi compie 14 mesi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Compleanno e sorprese a casa di Valentino Rossi per i 4 anni di Giulietta: regali, palloncini e crostata al cioccolato a colazione

