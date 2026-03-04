Como ricorda gli operai deportati nei lager | targa al Cimitero Monumentale a 82 anni dagli scioperi antifascisti

A Como, venerdì 6 marzo alle 11, sarà scoperta una targa al Cimitero Monumentale in memoria degli operai deportati nei lager durante il periodo antifascista. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per ricordare quegli eventi e rendere omaggio alle persone coinvolte. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale. La commemorazione si svolge a 82 anni dagli scioperi antifascisti.

Como ricorda uno degli episodi più drammatici della propria storia civile. Venerdì 6 marzo alle ore 11.30, al Cimitero monumentale di Como, si terrà la cerimonia di commemorazione della deportazione degli operai comaschi nei campi di concentramento nazisti. La ricorrenza cade nell’82° anniversario degli scioperi antifascisti e contro la guerra proclamati il 6 marzo 1944 alla tintoria Comense – poi diventata Ticosa – e alla tintoria Castagna. Le proteste comasche si inserivano nel più ampio movimento di scioperi che, proprio in quei giorni, coinvolse numerose fabbriche del nord Italia. Le manifestazioni operaie ebbero conseguenze immediate e durissime. 🔗 Leggi su Quicomo.it

