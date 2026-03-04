Como-Inter violata la Regola 12 ma Di Bello non interviene

Durante la semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, l’arbitro Di Bello non ha preso provvedimenti nonostante alcune infrazioni della Regola 12 e comportamenti antisportivi nel finale. La partita si è rivelata poco emozionante e priva di interventi significativi, con il match che si è concluso senza sanzioni o decisioni rilevanti. La gestione arbitrale è risultata discutibile ai fini del regolare svolgimento dell’incontro.

Nel primo round della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter a vincere è stata la noia. Un pareggio 0-0 in cui le ultime vere occasioni da gol sono a inizio ripresa. E allora tutto rimandato a fine aprile, quando le squadre di Chivu e Fabregas saranno di nuovo l'una di fronte all'altra, stavolta a San Siro. Paradossale quello che è avvenuto negli ultimi 4 minuti di gara, compreso il recupero. All'89esimo c'è una rimessa laterale per i nerazzurri che giocano il pallone all'indietro. Da lì in poi ci sarà una melina con passaggi tra Acerbi, Bastoni e i mediani fino al triplice fischio finale. Il tutto senza che l'Inter provasse andare a fare gol o che il Como cercasse di riconquistare palla.