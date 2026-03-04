Como Inter pagelle | ecco chi si salva nella noiosa serata del Sinigaglia

Durante la partita giocata al Sinigaglia, Como e Inter si sono affrontate senza grandi emozioni, portando a casa un risultato che lascia aperto ogni scenario. Le pagelle dei due team evidenziano le prestazioni di alcuni singoli, mentre altri sono stati meno incisivi. La serata si è conclusa senza eventi clamorosi, lasciando comunque spazio a diverse interpretazioni sul prosieguo della competizione.

Como Inter pagelle. Niente fuochi d’artificio, ma un risultato che tiene aperto ogni scenario. L’Inter esce dal Sinigaglia con uno 0-0 che sa di partita di gestione: poche occasioni, ritmi spesso bassi, una squadra – quella di Chivu – piena di cambi e con la testa inevitabilmente rivolta anche al derby. Il Como fa la partita con il possesso, l’Inter si difende con ordine e porta a casa un pareggio che rimanda ogni discorso al ritorno, quando a San Siro servirà un colpo vero per chiudere il discorso qualificazione. La Coppa Italia sembra davvero il suo terreno naturale: quando viene chiamato, risponde. Reattivo su Vojvoda, attento sul mancino di Paz e affidabile nel presidiare l’area. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Como-Inter 0-0, le pagelle: Esposito (5) pasticcione, Frattesi (5) e Diouf (5) fantasmi, Carlos Augusto (6,5) provvidenzialeL’Inter di Cristian Chivu si conferma solida anche nel primo atto delle semifinali di Coppa Italia contro il Como di Fabregas, facendo pari e patta nella sfida del Sinigaglia. Il ... leggo.it

PAGELLE COMO-INTER 0-0: Darmian ancora c’è, Frattesi senza mordentePagelle Como-Inter: voti top e flop della semifinale d'andata di Coppa Italia da Pio Esposito a Frattesi passando per Darmian ... interlive.it

Como-Inter 0-0, le pagelle: Nico Paz scompare, Valle non dormirà. Martinez spicca x.com

