Como Inter Chivu si riscopre allegriano | un turnover ragionato in vista del tanto atteso derby

Nel match di andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, Chivu si presenta in campo adottando un modulo più leggero e variato rispetto al solito, seguendo un approccio che ricorda le scelte di Allegri. I nerazzurri, dopo aver disputato questa prima parte della sfida, rimandano ogni decisione al ritorno, lasciando in sospeso le possibilità di qualificazione.

Inter-Como a reti bianche, vincono le difese e la noia. Turn over per Chivu, rimpianti per FabregasComo – Finisce 0 a 0, la prima semifinale fra Como e Inter, rimandando tutto al ritorno a San Siro. Una partita senza fiammate, giocata molto sulla difensiva, con venti giocatori a centrocampo, in uno

Como-Inter 0-0: riepilogo della semifinale d'andata di Coppa ItaliaComo-Inter finisce 0-0 nella semifinale d'andata di Coppa Italia al Sinigaglia. Palo di Darmian, errore di Valle: scopri tutto sul match del 3 marzo 2026.

Nella conferenza stampa post Como-Inter di Coppa Italia, Cesc Fabregas ha detto la sua sui fischi ricevuti da Alessandro Bastoni per tutta la durata della gara "Quel giorno a San Siro ha sbagliato, così come ho sbagliato io. Ma capita, può succedere. facebook

