Como-Inter 0-0 | serata opaca per i nerazzurri

Nella semifinale di andata di Coppa Italia, Como e Inter si sono affrontate senza trovare il gol, terminando 0-0. La partita si è svolta in uno stadio pieno di tifosi, ma le occasioni chiare sono mancate da entrambe le parti. La gara di ritorno si giocherà a San Siro, dove si deciderà quale delle due squadre avanzerà alla finale.

Como ed Inter non si fanno male nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Tutto rimandato alla gara di ritorno in programma a San Siro. Lo 0-0 dell’andata lascia aperta ogni interpretazione in vista del ritorno del 22 aprile a San Siro, quando si deciderà chi volerà in finale di Coppa Italia. Nel primo tempo è stato soprattutto il Como a imporre la propria impronta sulla gara, più di quanto l’Inter abbia deluso in fase di costruzione. La difficoltà offensiva dei nerazzurri (terzo match stagionale senza reti) nasce infatti dalla strategia preparata da Cesc Fabregas, capace di inceppare i meccanismi avversari e di creare le opportunità più pericolose della serata, senza però concretizzarle. 🔗 Leggi su Sportface.it

PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 0-0: Perrone il professore, segnali di vita da Darmian. Frattesi spreca ancoraÈ finito con uno scialbo 0-0 il match tra Como e Inter valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Si è praticamente giocato solo il primo tempo. Si deciderà quindi tutto nella gara di rit ... calciomercato.it

Como-Inter 0-0, le pagelle: Esposito (5) pasticcione, Frattesi (5) e Diouf (5) fantasmini, Carlos Augusto (6,5) provvidenzialeL’Inter di Cristian Chivu si conferma solida anche nel primo atto delle semifinali di Coppa Italia contro il Como di Fabregas, facendo pari e patta nella sfida del Sinigaglia. Il ... leggo.it

Prima del calcio d'inizio di Como-Inter, un minuto di silenzio in memoria di Rino Marchesi, che ha allenato l'Inter nella stagione 1982/1983. x.com