Como Inter 0-0 | al Sinigaglia regna la noia

Como Inter 0-0. Una serata povera di emozioni e ricca di prudenza. Como e Inter chiudono sullo 0-0 l’andata della semifinale di Coppa Italia, rinviando ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno in programma ad aprile a San Siro. Al Sinigaglia va in scena una partita bloccata, giocata con grande attenzione tattica ma con pochissimi spunti offensivi. Le due squadre scelgono di non scoprirsi e il risultato è un match avaro di occasioni, con il gioco spesso intrappolato nella densità del centrocampo. Nel primo tempo è il Como a mostrarsi leggermente più intraprendente, pur senza riuscire a impensierire seriamente la difesa nerazzurra. L’Inter fatica a costruire gioco e si rende pericolosa solo a tratti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Prima del calcio d'inizio di Como-Inter, un minuto di silenzio in memoria di Rino Marchesi, che ha allenato l'Inter nella stagione 1982/1983. x.com