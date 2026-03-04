Commissione bilancio regionale Smarrazzo | Per Caserta grandi opportunità

La commissione bilancio regionale ha ascoltato le parole di Smarrazzo, che ha definito l’incontro come un primo importante test per la nuova consiliatura. Ha inoltre evidenziato come questa fase rappresenti un passo positivo per aprire la strada allo sviluppo della Campania. Durante la riunione si sono discussi temi legati alle opportunità di Caserta e alle prossime sfide per la regione.

Ilvicepresidente dell'organismo consiliare: "Dobbiamo assicurarci che le risorse arrivino davvero e senza intoppi ai territori e ai cittadini che ne hanno bisogno "È un primo importante test per la nuova consiliatura, un primo passo positivo che apre la sfida per lo sviluppo della Campania". Così, a margine della seduta della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania convocata sulla Legge di Stabilità 2026, il consigliere regionale del gruppo Casa Riformista – Noi di Centro Pietro Smarrazzo, vice presidente dell'organismo consiliare. "Il dato politico rilevante – osserva – è che c'è attenzione per i territori e le infrastrutture, con oltre 143 milioni di euro disponibili per il FESR, interventi concreti su strade, scuole e innovazione.