Commento scomodo? Zac | cancellato e bloccato Scoppia la polemica social con la vicesindaca

Una vicesindaca di Arezzo ha cancellato e bloccato un utente sui social dopo che questo aveva scritto un commento critico sui cantieri in città. L’utente aveva espresso un'opinione riguardo ai lavori pubblici, ma pochi minuti dopo si è visto rimuovere il commento e impedito di interagire ulteriormente con il profilo della rappresentante istituzionale. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli utenti della piattaforma.

Commerciante scrive alla vicesindaca sui cantieri e la rotatoria di via Fiorentina: "Mi ha cancellato il commento e poi bloccato. Questo sarebbe il confronto?" AREZZO – Scrive un commento, fa una critica sui cantieri e nel giro di poco, secondo il suo racconto, si ritrova prima cancellato e poi bloccato dalla vicesindaca.