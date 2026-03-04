Cominciano in Texas le primarie in vista delle elezioni di metà mandato

Il Texas ha iniziato le primarie di partito il 3 marzo, con i candidati di entrambe le fazioni in corsa per ottenere il sostegno degli elettori in vista delle elezioni di metà mandato. Le votazioni si svolgono in diversi distretti dello stato e coinvolgono rappresentanti di entrambe le principali forze politiche. Le primarie si concluderanno nelle prossime settimane e determineranno i candidati ufficiali per le elezioni nazionali.

Il Texas ha dato il via il 3 marzo alle primarie del Partito repubblicano e del Partito democratico in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo novembre, che saranno cruciali per il presidente Donald Trump. I democratici puntano a conquistare un seggio al senato per la prima volta da più di trent’anni in questo stato conservatore del sud, mentre i repubblicani sperano di mantenere il controllo del senato. Secondo i sondaggi, Paxton, 63 anni, l’attuale procuratore generale del Texas, partirà favorito nel ballottaggio con Cornyn, 74 anni, grazie alla popolarità all’interno del movimento Maga di Trump. A sinistra si contrapponevano due candidati dalle caratteristiche molto diverse. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Ballottaggi in Texas, i democratici vincono e fanno tremare Trump in vista delle elezioni di Midterm https://www.lanotiziagiornale.it/ballottaggi-texas-democratici-trump/Nei ballottaggi speciali in Texas i Democratici vincono e riducono il margine GOP.

7 gare da guardare mentre le primarie del 2026 iniziano in Texas, Carolina del Nord.

