Come sta Bonny? News sulle condizioni del francese in vista del Derby

In casa Inter si attende il derby contro il Milan e l’attenzione si concentra sulle condizioni di Bonny. Le ultime notizie dall’infermeria indicano segnali positivi riguardo alla sua disponibilità, mentre il giocatore sta seguendo un percorso di recupero. La sua presenza potrebbe fare la differenza in vista della sfida, che si avvicina rapidamente.

Come sta Bonny. In casa Inter l’attenzione è tutta rivolta al Derby contro il Milan, e le notizie che arrivano dall’infermeria regalano segnali incoraggianti sul fronte offensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, cresce infatti l’ottimismo attorno alle condizioni di Ange-Yoan Bonny, fermato nei giorni scorsi da un sovraccarico muscolare accusato durante la gara contro il Genoa. Per l’attaccante francese si è trattato di uno stop precauzionale, senza lesioni particolari. Le sensazioni, filtra dall’ambiente nerazzurro, sono positive: il giocatore sta rispondendo bene alle terapie e lo staff medico monitora quotidianamente l’evoluzione del quadro clinico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Bonny esce acciaccato e scatta l'allarme: le condizioni del franceseL'attaccante francese ha portato in vantaggio l'Inter contro il Torino, per poi lasciare il campo a inizio ripresa Bonny ha sbloccato la gara di...

