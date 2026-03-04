Come se fosse | Rosario Terranova veste i panni di un uomo d’affari al Teatro Jolly

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo il Teatro Jolly di Palermo porta in scena “Come se fosse”, una commedia firmata da Giulia Galati che si sviluppa attorno alla figura del protagonista, ricco ma impreparato ad affrontare i sentimenti. In scena Rosario Terranova, Rossella Leone, Monica Bono, Massimiliano Bono e Flavio Zimmardi. Al centro della storia c’è Adamo Prime, uomo d’affari di successo, investitore instancabile, circondato da numeri che salgono e scendono come le sue azioni in borsa. La sua vita è comoda, organizzata, apparentemente perfetta. Ma dietro il lusso e il controllo, c’è una solitudine che pesa. A complicare tutto è la madre, desiderosa di un erede. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Fresi veste i panni di "Dioggene"Uno spettacolo che indaga l’animo umano di ieri e di oggi servendosi di uno strumento semplice come la variazione linguistica.