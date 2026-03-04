Come No – Seby Burgio & Marta Capponi | The Duo Experience

Protagonisti della serata saranno Marta Capponi, vocalist e compositrice divisa tra Italia e Inghilterra e Seby Burgio, tra i pianisti più richiesti del panorama italiano. Marta Capponi ha costruito la sua carriera tra Londra e l’Italia, affermandosi nel panorama jazz inglese con uno stile personale che intreccia Africa e Mediterraneo in un linguaggio sofisticato e contemporaneo. Nel jazz trova la sua dimensione più autentica, facendo dell’improvvisazione la propria cifra distintiva. È in uscita il suo nuovo album “Shaking the Blue”, che la vede anche nella veste di songwriter e pianista, in un percorso di storytelling dalle sfumature jazz e moderne. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Seby Burgio feat. Francesco Puglisi & Marco Valeri in concerto al Charity CaféGiovedì 22 febbraio al Charity Café è di scena il jazz con Seby Burgio feat. Francesco Puglisi e Marco Valeri. Classe 1989, inizia a studiare a soli 4 anni. Sin da giovanissimo vince svariati concorsi ... romatoday.it

Di Caro/Burgio/Fattorini Trio al Gregory's Jazz clubSeby Burgio, già vincitore nel 2011 del premio Lelio Luttazzi – e la conseguente borsa di studio per New York – e nello stesso anno tra i componenti della band di Maurizio Giammarco nella ... romatoday.it