Il presidente degli Stati Uniti ha risposto ieri a una domanda sui leader iraniani dicendo che molte delle persone considerate in passato sono morte. Giornalisti presenti sul posto hanno riferito la sua dichiarazione senza commenti. La frase ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche internazionali e le dichiarazioni ufficiali del governo americano. La risposta è stata pubblicata senza ulteriori approfondimenti o analisi.

Siamo nelle mani di un presidente degli Stati Uniti che anche ieri, alla domanda dei giornalisti su chi a suo giudizio dovrebbe guidare l’Iran, ha risposto testualmente: «Beh, gran parte delle persone che avevamo in mente è morta. Quindi, capite, avevamo in mente qualcuno di quel gruppo che adesso è morto, e ora abbiamo un altro gruppo, ma potrebbe essere morto pure quello». Più o meno le stesse parole candidamente usate con la stampa nei giorni precedenti, quando aveva citato proprio il fatto di non avere più nessuno con cui interloquire, essendo gli interlocutori precedentemente individuati morti nel frattempo sotto le bombe, come dimostrazione dello straordinario successo dell’operazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Come Meloni e Fdi impararono a non preoccuparsi e amare Trump

Come l’Occidente ha insegnato a Putin a non preoccuparsi e ad amare le sue bombeNel film Netflix “House of Dynamite”, un missile balistico sfreccia verso gli Stati Uniti: lo scenario da incubo che toglie il sonno ai pianificatori...

FdI e il rapporto Meloni-Trump: "Nessun entusiasmo nei suoi confronti da parte del governo"Parlano Donzelli e Malan: "Si può essere d'accordo o no, l'importante è essere uniti per difendere l'Occidente.

Conferenza Meloni, dal referendum, al colle, a Trump: tutte le risposte della Premier

Una raccolta di contenuti su Come Meloni

Temi più discussi: Referendum, Meloni verso il no all'evento del suo partito. Voto dall'estero, Di Giuseppe (FdI): Brogli quasi certi; I nuovi Dottor Stranamore Come Meloni e Fdi impararono a non preoccuparsi e amare Trump; Legge elettorale, come cambia e perché Meloni ne vuole una nuova; La ghigliottina per Meloni e Trump alla festa di Carnevale, é polemica a Reggio Emilia.

FdI chiude la campagna per il Sì con Arianna Meloni. Aspettando GiorgiaSaranno il capo della segreteria politica e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano a chiudere la campagna referendaria del partito il 19 marzo a Roma. Mentre resta il rebus ... ilfoglio.it

La ghigliottina per Meloni e Trump alla festa di Carnevale, é polemica a Reggio EmiliaSull'episodio, accaduto sabato scorso al 'Carnevale popolare' di un centro sociale a Reggio Emilia, è scoppiata una bufera politica, con Fratelli d'Italia che ha denunciato e preannuncia battaglia. ansa.it

Il Paese non sta andando benissimo come ci racconta Giorgia Meloni. Abbiamo superato il 3% nel rapporto deficit/PIL. Il gasolio ha raggiunto rincari record. La pressione fiscale è salita al 43%: il livello più alto mai registrato. L’inflazione annua balza all’1,6%, x.com

Dov’è Giorgia Meloni Mentre altri leader europei come Sanchez, Macron, Merz o Starmer hanno aggiornato i cittadini sulla situazione internazionale e sulla posizione dei loro governi, Meloni manda avanti Crosetto e Tajani a deporre in commissione, dopo le facebook