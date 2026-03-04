come la sinistra ha spolpato mps facendocelo pagare oltre 7 miliardi

Nel nuovo libro di Mario Giordano viene raccontata la vicenda di Mps, la banca più antica del mondo, che è stata coinvolta in operazioni finanziarie rischiose e gestioni disastrose. L’autore descrive come la sinistra abbia gestito l’istituto, portandolo a perdere oltre 7 miliardi di euro, con un focus sulla figura di «Babbo Monte» e le scelte di alcuni banchieri. Il testo analizza le dinamiche di quegli anni e le conseguenze di decisioni discutibili.

La più antica banca italiana è a Siena e si chiama Monte dei Paschi. Fino a qualche tempo fa tutti la conoscevano come Monte dei Fiaschi. Era praticamente fallita. Poi è intervenuto lo Stato, cioè noi contribuenti. Prima un paio di miliardi. Poi altri. Poi altri ancora. Gli italiani hanno sborsato di tasca loro, per salvarla, almeno 7 miliardi di euro (vogliamo essere prudenti). Ma come si è finiti nell’abisso? Com’è stato possibile quel disastro? Il manager che incontro in un caldo pomeriggio di luglio conosce dal di dentro la storia della banca di Siena. Una banca nata nel 1472, vent’anni prima della scoperta dell’America. Quando chiedo al manager come sia stato possibile distruggere questo patrimonio in pochi anni, lui sorride. 🔗 Leggi su Laverita.info

