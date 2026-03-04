Nel fine settimana, a Lahti, in Finlandia, si svolge una tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica. La competizione include la nuova team sprint mista, una prova che potrebbe determinare il futuro della disciplina olimpica. La gara si svolge nel contesto di un circuito che ha ormai poche possibilità di modifiche prima della conclusione della stagione.

Nel fine settimana, la Coppa del Mondo di combinata nordica farà tappa a Lahti, in Finlandia. Il massimo circuito ha ormai poco da dire in termini di rincorsa alla Sfera di cristallo. Quella femminile è già stata vinta matematicamente dalla norvegese Ida Maria Hagen; in campo maschile, l’austriaco Johannes Lamparter ha un vantaggio tale da permettergli di dormire sonni tranquilli. C’è tuttavia un tema forte legato all’evento programmato sulle nevi nordiche. Si tratta del nuovo format di gara che si disputerà nella giornata di sabato. Un’inedita Team Sprint Mista. La competizione non è mai stata andata in scena prima d’oggi e potrebbe rappresentare una delle ultime carte da giocare dalla disciplina per restare nel programma dei Giochi olimpici invernali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, nasce la team sprint mista. ‘Ultima spiaggia’ per restare nel programma olimpico?

Combinata Nordica: l’inclusione femminile per restare nel programma olimpico a rischio. Decisione a giugno 2026.La Combinata Nordica al Bivio: Una Svolta Femminile per Salvare una Tradizione Olimpica La combinata nordica, disciplina che fonde sci di fondo e...

Combinata nordica, Olimpiadi 2026: la guida alla Team Sprint, storia, attualità, medaglieIl terzo e ultimo titolo assegnato dalla combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della prova a squadre, che...

Una raccolta di contenuti su Combinata nordica

Temi più discussi: Combinata nordica Inseguimento individuale uomini trampolino lungo/10 km fondo; I convocati per i Mondiali Juniores di salto e combinata nordica; Combinata Nordica - Combinata Nordica. Coppa del Mondo - Kulm - Video; Risultati Team sprint, Sci di fondo - Combinata nordica | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Combinata nordica, nasce la team sprint mista. ‘Ultima spiaggia’ per restare nel programma olimpico?Nel fine settimana, la Coppa del Mondo di combinata nordica farà tappa a Lahti, in Finlandia. Il massimo circuito ha ormai poco da dire in termini di ... oasport.it

La Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali: alla ricerca dell'atleta perfetto tra potenza, tecnica e coraggioCos'è la combinata nordica olimpica, come funzionano le gare, le regole principali e chi sono i protagonisti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. sportmediaset.mediaset.it

Combinata Nordica – L’Italia chiude il weekend di Continental Cup a Falun con il quinto posto nella prova mista a squadre facebook

Results for " Milano-Cortina, la combinata nordica vietata alle donne. I doppi standard del sistema olimpico x.com