Comacchio | cantieri chiusi piano antimafia e sicurezza estiva

Comacchio, mercoledì 4 marzo 2026: istituzioni e forze dell'ordine hanno siglato un piano di sicurezza per l'estate balneare. L'accordo prevede il potenziamento dei controlli, la chiusura dei cantieri prima della stagione turistica e l'adozione di un protocollo antimafia. La riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha definito le linee guida operative per gestire i flussi turistici in arrivo. Si tratta di una collaborazione stretta tra prefettura, questura, guardia di finanza, carabinieri e associazioni di categoria. L'obiettivo è garantire legalità, decoro urbano e tutela ambientale lungo il litorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

