Colpo storico della SBA Under 17 | Virtus Bologna battuta in casa all’ultimo secondo

L'Under 17 Eccellenza della Scuola Basket Arezzo ha vinto in trasferta contro la Virtus Bologna con il punteggio di 72-71, ottenendo una vittoria all’ultimo secondo. La partita si è svolta nella prima gara della fase interregionale e rappresenta un risultato importante per la squadra di Arezzo. La Virtus Bologna, invece, ha subito questa sconfitta in casa.

Sofia Fiorini firma il record italiano Under23 nei 3.000 metri indoor di marcia “Commento scomodo? Zac: cancellato e bloccato”. Scoppia la polemica social con la vicesindaca Sugar non molla: “Se devo levammi di torno, lo decido io. Per ora vado avanti” O gente d’Arezzo, sul lupo via. raccontiamola tutta, non solo un pezzo Un canestro di Bettini a 1’’9 dalla sirena regala alla Scuola Basket Arezzo la prima vittoria ufficiale di sempre sul parquet della Virtus Impresa storica per l’Under 17 Eccellenza della Scuola Basket Arezzo, che nella prima gara della fase interregionale espugna il campo della Virtus Bologna con il punteggio di 72-71. A decidere la sfida è stato un canestro di Bettini a 1 secondo e 9 decimi dalla sirena, che ha regalato agli amaranto un successo destinato a rimanere nella storia del club. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Colpo storico della SBA Under 17: Virtus Bologna battuta in casa all’ultimo secondo Ecco la super impresa dell'Under 17 Eccellenza Sba, Virtus Bologna battuta a domicilioArezzo, 4 marzo 2026 – Per la prima volta nella sua storia la Scuola Basket Arezzo ha compiuto l'impresa di battere in una gara ufficiale la Virtus... Basket giovanile. Colpo Vis con l’under 17 di Santi. Battuta anche la Virtus BolognaUna vittoria importantissima per la Bondi Vis under 17 di coach Santi, che tra le mura amiche e davanti al pubblico delle grandi occasioni supera la... Tutti gli aggiornamenti su Virtus Bologna. Argomenti discussi: L’Under17 della Scuola Basket Arezzo alla fase interregionale d’Eccellenza. Ecco la super impresa dell'Under 17 Eccellenza Sba, Virtus Bologna battuta a domicilioUn canestro di Bettini a 1 secondo e 9 decimi dalla sirena vale il colpo storico per la SBA ... msn.com NextGen Cup 2025/26 | Virtus Bologna prima finalista, battuta CantùLa Virtus Emilbanca Bologna conquista per la prima volta nella sua storia l’accesso alla finale della IBSA NextGen Cup, superando l’Acqua S.Bernardo Cantù 67?64 al termine di ... pianetabasket.com