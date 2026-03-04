Colpo al grossista di bibite | indagini dei carabinieri

Colpo al deposito di bibite all'ingrosso 'Bevi sud di De cesare Balduino' in via Palazzi a Marzano Appio. Mentre l'allarme continuava a suonare si sono allontanati dall'azienda velocemente. I titolari dello stabilimento hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca che hanno avviato le indagini. Ancora in corso di quantificazione il danno.