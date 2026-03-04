Un incendio si è verificato nel consolato statunitense a Dubai, causato da un attacco con un drone iraniano. Nello stesso momento, sono stati segnalati danni a una stazione della CIA in Arabia Saudita e a una base militare statunitense in Qatar. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali vittime o danni precisi derivati dagli attacchi.

Un incendio è scoppiato nell’area del consolato statunitense a Dubai a seguito di un attacco con un drone iraniano. Lo ha annunciato l’ufficio comunicazioni del governo degli Emirati su `X´ e lo ha confermato poi anche il Segretario di Stato americano Marco Rubio: «Purtroppo un drone ha colpito un parcheggio adiacente all’edificio della cancelleria, provocando un incendio. Tutto il personale è sano e salvo», ha detto Rubio ai giornalisti. Nei video sui social il momento dell’esplosione e la colonna di fumo nero che si alza sopra l’edificio del consolato. La Cnn, citando una fonte nella regione, ha parlato di consolato colpito da un sospetto drone iraniano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Colpiti un consolato americano a Dubai, una stazione della CIA in Arabia Saudita e una base statunitense in Qatar

