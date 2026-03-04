Colle | un caso particolare Persona dorme in strada in un giaciglio improvvisato

Una segnalazione arrivata ieri alla redazione di La Nazione descrive una persona che trascorre le notti in strada, sistemata su un giaciglio improvvisato. La situazione si verifica in un’area di Colle, dove si è notato il soggetto che dorme all’aperto, senza alcun riparo stabile. La notizia riguarda un singolo episodio che ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali.

Una segnalazione, giunta ieri alla redazione de La Nazione, ha acceso l’attenzione su una presenza tanto discreta quanto disarmante. Da alcuni giorni, a Colle, un uomo dormirebbe per strada, scegliendo come riparo un tratto della ciclopedonale compreso tra via Martiri della Libertà e la stazione dei bus. Se ci trovassimo in una grande metropoli, l’immagine di un giaciglio improvvisato sotto il cielo aperto sarebbe, purtroppo, parte di uno scenario consueto. In una comunità di quasi 22mila abitanti, dove la trama delle relazioni è più serrata e lo sguardo reciproco dovrebbe farsi più attento, la notizia ha assunto il peso di un segnale che desta instabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle: un caso particolare. Persona dorme in strada in un giaciglio improvvisato Freddo, il nuovo appello del Comune di Firenze: “Segnalate chi dorme in strada”Firenze, 2 gennaio 2026 - "Segnalateci le persone in difficoltà in modo che le Unità di strada e i volontari possano contattarle offrendo loro le... Caso Grillo jr, i giudici: “Dagli imputati particolare brutalità di gruppo”(Adnkronos) – Ciro Grillo e i suoi tre amici condannati lo scorso 22 settembre per violenza sessuale di gruppo, hanno agito "con una particolare... Approfondimenti e contenuti su Colle un caso particolare Persona dorme... Discussioni sull' argomento Colle: un caso particolare. Persona dorme in strada in un giaciglio improvvisato; Scialpinista precipitato in un crepaccio, situazione disperata: i soccorsi sono bloccati dal maltempo; Scialpinisti caduti in un crepaccio sul Colle Vincent: sospese le ricerche; Parcheggi per persone con disabilità occupati abusivamente a Colle Sapone. #Darmian in conferenza: " #Bastoni non va giudicato per un episodio, è una persona che ha dei valori" x.com Avete mai avuto l'impressione che, guardando un dipinto, gli occhi della persona ritratta vi seguano mentre girate per la stanza Non sareste i primi: si tratta di un vero e proprio effetto ottico, che ci dà l'impressione che gli occhi del soggetto di un'opera d'arte o facebook