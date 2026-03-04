Coldiretti in 5mila a Napoli per rivendicare la centralità dell’agroalimentare

A Napoli, circa 5.000 persone si sono radunate per rivendicare l'importanza dell'agroalimentare italiano. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni, intenti a sottolineare il ruolo del settore nel sistema economico nazionale. Nel frattempo, le tensioni legate alla guerra in Iran continuano a preoccupare, con possibili ripercussioni sui prezzi energetici e sui costi di produzione alimentare.

Al Palapartenope, Coldiretti ha mostrato come petti di pollo, magari provenienti dal Sudamerica, vengano semplicemente panati oppure trasformati in crocchette ed esportati come Made in Italy. Cosce di maiale olandesi o danesi che vengono salate e stagionati per essere esportate come prosciutti tricolori. Ortofrutta trasformata, come sottolio (es. carciofini egiziani) o succhi di frutta: anche per loro vale la regola dell'ultima trasformazione sostanziale e possono essere venduti sui mercati europei come prodotto italiano. Ma l'inganno del codice doganale vale anche per altri prodotti per i quali in Italia c'è l'obbligo dell'etichetta...