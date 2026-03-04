Cittadini di Torre del Greco bloccati a Dubai | deputato denuncia attacchi nel Golfo

Un deputato ha segnalato che alcuni cittadini di Torre del Greco si trovano bloccati a Dubai a causa del conflitto nel Golfo. La notizia riguarda persone provenienti dalla città italiana che non riescono a lasciare la capitale degli Emirati a causa delle restrizioni o delle tensioni in atto. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le famiglie e le autorità locali.

Un numero imprecisato di cittadini di Torre del Greco si trova attualmente bloccato a Dubai e nelle aree colpite dalla guerra. L'amministrazione comunale è attivamente coinvolta nella gestione della situazione, mantenendo un costante contatto con la Farnesina per garantire che i concittadini ricevano l'assistenza necessaria. Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha preso l'iniziativa di comunicare immediatamente con i rappresentanti parlamentari e di attivare i canali diplomatici. "Ci siamo messi a disposizione dal primo momento per gli italiani bloccati nel Golfo", ha affermato il deputato Arturo Scotto del Partito Democratico.

