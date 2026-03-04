Nel torneo di volley a Dubai, Cisterna ha battuto Cuneo con il punteggio di 3-2 in un match molto combattuto. La partita ha visto entrambe le squadre alternare momenti di successo e difficoltà, con punti decisivi negli ultimi set. Le due formazioni italiane hanno portato in campo un ritmo rapido e una grande determinazione, regalando agli spettatori un incontro intenso ed equilibrato.

Nel torneo di volley in svolgimento a dubai, le squadre italiane si distinguono con incontri avvincenti e risultati di rilievo. Cisterna si aggiudica una vittoria importante contro cuneo al tie-break, consolidando il primo posto nel girone B e mantenendo viva la speranza di avanzare alle fasi finali. La partita si distingue per l’equilibrio e la competitività dimostrata da entrambe le formazioni, che hanno combattuto punto su punto con grande determinazione. La formazione di cisterna apre il match con una prima rotazione composta da salsi al palleggio, opposto guzzo, con bayram e muniz come bande, plak e diamantini al centro, e currie libero. dall’altra parte, cuneo risponde con baranowicz alla regia, feral opposto, zaytsev e strehlau come schiacciatori, centrale stefanovic e codarin, libero cavaccini. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Cisterna vince il derby italiano a Dubai: 3-2 contro Cuneo

Dubai, Cuneo e Cisterna: "Situazione sotto controllo nonostante le preoccupazioniIn campo, due realtà italiane si confrontano in un contesto internazionale a Dubai, dove le dinamiche sportive si intrecciano con l’incertezza...

Guerra in Iran, stop alla Champions asiatica e al basket. Volley: Cuneo e Cisterna bloccate a DubaiL'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran ha scosso anche il mondo dello sport.

Dopo gli attacchi dell'Iran sulla città degli Emirati Arabi, la partita vinta contro il Calcit Volley per il Nas Tournament passa in secondo piano. Dalla società arrivano comunque nuove rassicurazioni

