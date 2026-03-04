Cisambiente aKey Energy con i bioeroi idrogeno e biometano per l' AmbienteSottotitolo

A Rimini, durante un evento, sono stati presentati i Bioeroi, che si sono sistemati allo stand numero 4. L'evento riguarda temi legati a energia e ambiente, con un focus particolare su idrogeno e biometano. La presenza di questa figura simbolica ha attirato l’attenzione dei partecipanti, anche se non si conoscono ancora i dettagli delle attività svolte o delle interazioni avvenute.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - A Rimini sono arrivati i Bioeroi! Sono atterrati oppure sbarcati, questo non è ancora chiaro, ma si sono posizionati allo stand n.331 al pad. A7 di Cisambiente Confindustria alla Fiera KEY - The Energy Transition Expo che è iniziata oggi mercoledì 4 marzo. I due Bioeroi sono H2 e CH4, rispettivamente idrogeno e biometano ricavati dal rifiuto. Energia totalmente green, che con loro due porterà avanti il nostro Paese non solo nell'abbattimento della CO2 ma spingerà l'Italia avanti nell'economia perché grazie ai bioeroi si spenderà poco e si rispetterà l'ambiente: alimentati di pulito e di ambiente perché non solo ti fa bene ma è anche più economico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

