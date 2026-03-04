A Rimini, durante Key Energy, sono stati presenti i Bioeroi allo stand di Cisambiente. La loro presenza ha attirato l'attenzione dei visitatori, anche se non è ancora chiaro se siano arrivati in aereo o via mare. Il loro ruolo riguarda l'ambiente e le fonti di energia rinnovabile, con un focus su idrogeno e biometano. La manifestazione si svolge in questa città dal 4 marzo.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - A Rimini sono arrivati i Bioeroi! Sono atterrati oppure sbarcati, questo non è ancora chiaro, ma si sono posizionati allo stand n.331 al pad. A7 di Cisambiente Confindustria alla Fiera KEY - The Energy Transition Expo che è iniziata oggi mercoledì 4 marzo. I due Bioeroi sono H2 e CH4, rispettivamente idrogeno e biometano ricavati dal rifiuto. Energia totalmente green, che con loro due porterà avanti il nostro Paese non solo nell'abbattimento della CO2 ma spingerà l'Italia avanti nell'economia perché grazie ai bioeroi si spenderà poco e si rispetterà l'ambiente: alimentati di pulito e di ambiente perché non solo ti fa bene ma è anche più economico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cisambiente a Key Energy con i bioeroi, idrogeno e biometano per l'Ambiente

Leggi anche: Cisambiente aKey Energy con i bioeroi, idrogeno e biometano per l'Ambiente[Sottotitolo]

Leggi anche: Idrogeno, H2IT presente al KEY - The Energy Transition Expo a Rimini. Il Presidente Dossi: “Imprese competitive, stimolare la domanda e ridurre i costi dell’energia”

Una raccolta di contenuti su Key Energy.

Cisambiente a Key Energy con i bioeroi, idrogeno e biometano per l'AmbienteRoma, 4 mar. (Adnkronos) - A Rimini sono arrivati i Bioeroi! Sono atterrati oppure sbarcati, questo non è ancora chiaro, ma si sono posizionati allo ... iltempo.it

Key Energy Summit, rinnovabili e data center nel futuro energetico(Adnkronos) - Nuovi scenari, criticità emergenti e le grandi sfide che il mercato energetico è chiamato ad affrontare sono stati delineati oggi a KEY 2026 di ... vicenzareport.it