Due tifosi dell'Inter sono stati circondati e derubati da un gruppo di persone nei giardini vicino al Monumento ai Caduti a Como. Durante l'aggressione, è stata rubata la bandiera che avevano con sé. Un uomo è stato arrestato, mentre altre tre persone sono state denunciate. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, prima dell'incontro di Coppa Italia in programma quella sera.

Como, 4 marzo 2026 – Hanno accerchiato e scippato una coppia di tifosi dell'Inter che ieri pomeriggio camminava nei giardini vicino al Monumento ai Caduti, in attesa della partita di Coppa Italia che si sarebbe svolta in serata. I due sono stati circondati da quattro sostenitori del Como, che li hanno aggredito e derubati della bandiera che avevano con loro. Merone, cerca di rubare la cassetta delle offerte in chiesa: fermato dai fedeli Processo per direttissima Ma le vittime hanno chiamato subito la polizia: la pattuglia della Squadra Volante, dopo aver raccolto le descrizioni, ha rintracciato il gruppetto. L'autore materiale dello scippo è stato arrestato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Circondano e rubano la bandiera a due tifosi dell'Inter: un arresto e tre denunce

Leggi anche: Accerchiano due tifosi dell’Inter davanti allo stadio e gli strappano via la bandiera: arrestato ultras comasco

Guardia giurata passa la notte con due ventenni, loro gli rubano la pistola: due arresti e due denunceAveva trascorso la serata con due ragazze, ma al risveglio ha scoperto che gli avevano rubato la pistola.