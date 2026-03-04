Cinque anni senza Sara Pedri il ricordo nelle parole della sorella | Così combattiamo il mobbing

Sono passati cinque anni dalla scomparsa di Sara Pedri, la giovane ginecologa forlivese scomparsa il 4 marzo 2021 in Trentino. La sorella della vittima ha recentemente condiviso alcune parole in cui ricorda la perdita e menziona il mobbing come un aspetto che ha affrontato durante questo percorso. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mantenendo vivo il ricordo della giovane professionista.

Sono trascorsi già cinque anni dalla scomparsa di Sara Pedri, la giovane ginecologa di forlivese della quale si sono perse le tracce il 4 marzo 2021 in Trentino. L'anniversario è stato ricordato con un momento di raccoglimento all'albero piantato in memoria della ragazza al parco urbano, alla presenza della sorella Emanuela. Durante l'incontro, Emanuela ha illustrato le attività dell'associazione Nostos, che offre supporto alle vittime di mobbing, cioè forme di pressione psicologica sul luogo di lavoro, e promuove progetti educativi nelle scuole.