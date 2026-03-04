Cinema festival in difficoltà | AFIC chiede al Governo una riforma per la promozione
L'Associazione Festival Italiani di Cinema ha presentato alla Camera delle proposte per riformare le politiche di promozione del settore cinematografico. La richiesta riguarda interventi specifici destinati a supportare i festival italiani in difficoltà e migliorare la loro visibilità. La proposta si concentra su misure di sostegno e promozione, senza entrare nel merito di eventuali cause o motivazioni.
L'Associazione Festival Italiani di Cinema ha avanzato diverse proposte alla Camera volte a rendere più trasparente il sistema della promozione dei luoghi e delle rassegne cinematografiche In audizione ha consegnato una memoria scritta per richiamare l'attenzione su un aspetto ritenuto cruciale ma poco considerato nel dibattito normativo: il comparto della Promozione. AFIC ha portato dati a sostegno del proprio ruolo strategico: tra marzo 2024 e febbraio 2025 i festival italiani hanno registrato 2,1 milioni di visioni, con una crescita del 4% rispetto all'anno precedente. Il pubblico è in larga parte giovane (60% tra i 15 e i 34 anni), mediamente istruito e disposto a spostarsi per partecipare agli eventi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Bombardieri (Uil) chiede al governo la separazione tra previdenza e assistenza e una riforma strutturale della legge Fornero per rispondere alle esigenze dei lavoratorLa UIL ha rilanciato la richiesta di dividere la previdenza dall’assistenza nei conti INPS.
Giuseppe Conte attacca la riforma: “Testo blindato, ora il governo è in difficoltà”“La riforma costituzionale è nata blindata fin dall’inizio e oggi, con il No che recupera nei sondaggi, appare poco credibile l’idea di sedersi a un...
Approfondimenti e contenuti su Cinema festival in difficoltà AFIC....
Discussioni sull' argomento Richard Peña all’Italian Film Festival di Minneapolis: il cinema italiano negli USA; Encanto, il regista affronta il futuro del film d'animazione e rivela la più grande difficoltà; The Banjo Boys, dal Malawi a Glastonbury; ‘Il suono di una caduta’: quello che le bambine non dimenticano.
Bergamo Film Meeting, i contributi del ministero in ritardo: «Così il festival è in difficoltà»Appare pensieroso Tony Curtis, la cui immagine è stata scelta dal Bergamo Film Meeting (Bfm) per lanciare la campagna di supporto economico al festival 2026, in programma dal 7 al 15 marzo. Sia o meno ... bergamo.corriere.it
@roccopapaleoufficiale presenta Il Bene Comune. Dal 12 marzo al cinema. #RoccoPapaleo #IlBeneComune #cinemaitaliano #frg #screenweek facebook
#Cinema | "Jet Lag" con #JulietteBinoche e #JeanReno Il film è disponibile su #Play2000 Rose è una donna in fuga: è in partenza per Città del Messico, dove ha deciso di rifarsi una vita. Felix, invece, è uno chef di successo, che si sta recando a Mon x.com