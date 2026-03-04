Cinema festival in difficoltà | AFIC chiede al Governo una riforma per la promozione

L'Associazione Festival Italiani di Cinema ha presentato alla Camera delle proposte per riformare le politiche di promozione del settore cinematografico. La richiesta riguarda interventi specifici destinati a supportare i festival italiani in difficoltà e migliorare la loro visibilità. La proposta si concentra su misure di sostegno e promozione, senza entrare nel merito di eventuali cause o motivazioni.

L'Associazione Festival Italiani di Cinema ha avanzato diverse proposte alla Camera volte a rendere più trasparente il sistema della promozione dei luoghi e delle rassegne cinematografiche In audizione ha consegnato una memoria scritta per richiamare l'attenzione su un aspetto ritenuto cruciale ma poco considerato nel dibattito normativo: il comparto della Promozione. AFIC ha portato dati a sostegno del proprio ruolo strategico: tra marzo 2024 e febbraio 2025 i festival italiani hanno registrato 2,1 milioni di visioni, con una crescita del 4% rispetto all'anno precedente. Il pubblico è in larga parte giovane (60% tra i 15 e i 34 anni), mediamente istruito e disposto a spostarsi per partecipare agli eventi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Bergamo Film Meeting, i contributi del ministero in ritardo: «Così il festival è in difficoltà»Appare pensieroso Tony Curtis, la cui immagine è stata scelta dal Bergamo Film Meeting (Bfm) per lanciare la campagna di supporto economico al festival 2026, in programma dal 7 al 15 marzo. Sia o meno ... bergamo.corriere.it

