Due film importanti arriveranno prossimamente nelle sale italiane. Il primo è un thriller psicologico intitolato

Un Thriller inquietante, intenso che ti inchioda, diretto da Jan Komasa e interpretato da Stephen Graham, Andrea Riseborough e Anson Boon, uscirà nelle sale italiane il 6 marzo. Il film segue un diciannovenne violento rapito da una famiglia che lo sottopone a una disfunzionale “rieducazione. Interpretato da Stephen Graham (premio Emmy e già vincitore del Golden Globe per la serie “Adolescence”). Andrea Riseborough è candidata all’Oscar per “To Leslie” mentre Anson Boon, vincitore del Premio Vittorio Gassman come Miglior Attore alla Festa del Cinema di Roma. Una fiaba dark che solleva domande scomode sulla libertà, i pericoli della cura e le scelte che definiscono una generazione di post teenager allo sbando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cinema, due filmoni in arrivo: "The Good Boy", un thriller psicologico ed "EPiC: Elvis Presley in Concert", su una leggenda

«Chris farebbe qualsiasi cosa per sua moglie… arrivare all'estremo di rapire un giovane e incatenarlo… tutto per amore». Così Stephen Graham racconta il suo personaggio in Good Boy, il thriller al centro della nuova puntata di Wonderland. Rapito da una co

