Ciclista centrato da un' auto all' incrocio di via Modonesi

Nella serata del 3 marzo, un ciclista è stato investito da un'auto all'incrocio di via Modonesi a San Lazzaro. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di approfondimento.

Un uomo è finito all'ospedale nella tarda serata del 3 marzo dopo essere stato investito da un'auto a San Lazzaro. Era in sella a una biciletta all'incrocio tra via Emilia e via Modonesi quando è stato centrato da un'Audi che pare si stesse immettendo in quel momento da via Modonesi. Il 118 ha inviato sul posto la Croce Bianca e l'autoinfermieristica, fortunatamente il ciclista non ha riportato traumi gravi. Per i rilievi una pattuglia della Polizia locale.

