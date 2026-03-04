Ciclismo | tre squadre e tanti giovani per l' UC Empolese

L’U.C. Empolese ha annunciato la formazione delle sue squadre per la stagione 2026, con gruppi di giovanissimi, esordienti e allievi pronti a scendere in campo. La società ha convocato numerosi giovani atleti, puntando a sviluppare nuove leve nel mondo del ciclismo. La presentazione ufficiale si è svolta ad Empoli, dove sono stati mostrati i vari roster e le rispettive fasce d’età.

Empoli,4 marzo 2026 - Giovanissimi, esordienti e allievi, costituiscono lo splendido schieramento dell'U.C. Empolese per l'imminente inizio della stagione 2026 con poco meno di una quarantina di atleti. In un periodo di "sofferenza" per diverse società ciclistiche toscane nel costituire formazioni con un certo numero di atleti per mancanza di tesserati, l'Empolese è un'eccellenza e un'isola felice con 15 giovanissimi, 10 esordienti e 12 allievi. Merito della società presieduta da Gianluca Chiti che opera con intelligenza, con impegno e passione, con atleti che rimangono volentieri nella società dove possono crescere e grazie alla collaborazione dei loro genitori, al lavoro dei dirigenti e direttori sportivi.