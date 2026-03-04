Il 15 marzo si terrà il Gran Premio San Giuseppe a Montecassiano, una gara di ciclismo che rappresenta l’evento principale del calendario regionale delle Marche. La competizione, arrivata alla sua 65ª edizione, è stata presentata recentemente all’auditorium San Marco, attirando l’attenzione degli appassionati e degli organizzatori locali.

Si correrà il 15 marzo il Gran Premio San Giuseppe di Montecassiano, la gara nazionale regina del calendario regionale delle Marche, giunta alla 65ª edizione, è stata presentata all’auditorium San Marco. Gli organizzatori del Velo Club Montecassiano hanno lavorato per avere al via le più forti formazioni Under 23. Il percorso è lo stesso degli ultimi anni: la partenza ufficiosa sarà in Piazza Unità d’Italia (nel centro di Montecassiano) alle 12.45, poi la corsa si muoverà ufficialmente alle 13, davanti agli stabilimenti del main sponsor Cbf Balducci, da dove si effettuerà il primo mezzo giro di ritorno a Montecassiano. E da qui inizieranno gli 8 giri completi del classico percorso ad "otto", di 19 km. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Montecassiano, luci sul Gp San Giuseppe

