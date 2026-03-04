Ciclismo | ecco il nuovo team femminile Fabiana Luperini

Il 4 marzo 2026 a Casciana Terme è stato presentato il nuovo team femminile di ciclismo chiamato Fabiana Luperini. La squadra, formata da diverse atlete, si prepara a disputare le competizioni della stagione 2026. La presentazione ufficiale ha coinvolto i membri del team e alcuni rappresentanti del settore. La formazione si inserisce nel panorama nazionale come una delle principali novità di quest’anno.

Casciana Terme,4 marzo 2026 - Il Team Fabiana Luperini ha presentato la nuova squadra femminile, una delle novità del ciclismo nazionale per la stagione 2026. Prende il via in pratica un progetto di 4 anni con esordienti e allieve il cui obbiettivo è quello di formare nuove generazioni di atlete nel segno di impegno, disciplina, serietà e passione. Un progetto continuo e integrato, un ambiente formativo, trasmettendo l’eredità sportiva di Fabiana Luperini, grande campionessa del ciclismo femminile per dar vita a una filiera al femminile dalle esordienti alle elite. Oltre a lei l’impegno fondamentale dei dirigenti fiorentini Stefano Giovannetti e del presidente della società Gianni Marcucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo: ecco il nuovo team femminile Fabiana Luperini Meccaferri Futura: ecco il nuovo dream team per sfidare l'oceanoNon è più solo una sfida sportiva, è una rivoluzione culturale che parla italiano nel mare dominato dai francesi. Ciclismo, ancora novità per il Team Solution TechMontecatini Terme, 24 dicembre 2025 - Si susseguono le novità in questo periodo di fine anno da parte del Team Solution-Nippo-Rali in vista della...