Sabato 7 marzo 2026 si svolge una ciaspolata notturna alle pendici del Monte Baldo, dedicata alla Giornata Internazionale della Donna. L’evento invita le partecipanti a esplorare un ambiente naturale e ricco di storia, in un percorso adatto a chi ama camminare sulla neve durante le ore serali. La manifestazione celebra la ricorrenza femminile attraverso un’attività all’aperto in un contesto suggestivo.

Sabato 7 marzo 2026 - Ciaspolata in rosa, Ciaspolata per la Giornata Internazionale della Donna! Festeggia con noi questa festa dedicata alla donna con una stupenda ciaspolata notturna in un ambiente selvaggio ricco di storia e natura, alle pendici del meraviglioso Monte Baldo. Cammineremo insieme, avvolti dal silenzio della montagna e della magia della neve. Un'esperienza speciale per un giorno da non dimenticare. Ritrovo: Novezza, Noleggio Lorenzi (Bar Le Cime) ore 18.00 (gradita la puntualità)Difficoltà: adatto a...

Discussioni sull' argomento Pila si tinge di rosa -; Il 14 marzo torna I Light Pila, la fiaccolata solidale in rosa sulle piste.

