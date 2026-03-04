Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il consigliere di opposizione Irene Ciapi ha sottolineato la necessità di aumentare il numero di impianti dedicati ai giovani. Ha evidenziato che l’attuale disponibilità non è sufficiente per rispondere alle esigenze dei ragazzi, chiedendo interventi immediati in questa direzione. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulle strutture per i giovani nel territorio.

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il consigliere di opposizione Irene Ciapi, esponente di Sviluppo Comune, è intervenuto sollecitando l’amministrazione sul tema degli impianti sportivi e sul ruolo sociale che questi rivestono nelle frazioni, nello specifico il campo sportivo di Ambra che ospita le gesta della squadra paesana che milita in Prima Categoria e dell’altra realtà che invece gioca in Terza Categoria. Rivolgendosi direttamente al sindaco, Ciapi ha richiamato le recenti inaugurazioni di strutture sportive in altri territori della provincia, come nel comune di Talla e a Marciano della Chiana, sottolineando come in quell’occasione sia stata evidenziata l’importanza di investire anche nelle realtà più piccole e periferiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciapi: "Servono più impianti per i ragazzi"

Gestione dei rifiuti, Legambiente: "Basta emergenze, servono più impianti"Chi sta pagando il prezzo più alto della gestione dei rifiuti in Puglia? "Soprattutto quelli che pagano regolarmente", sostiene Legambiente, puntando...

Leggi anche: La politica, la scuola e i ragazzi: "Servono più cura e ascolto"