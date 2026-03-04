Ci stiamo giocando la vita | la rabbia di Cataldi con l' arbitro Manganiello

Il capitano della squadra biancoceleste si è rivolto con veemenza all'arbitro Manganiello al 35 minuto, dopo aver contestato un secondo corner. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha aggiunto tensione alla partita. Non sono state riportate ulteriori dichiarazioni o azioni successive da parte dei giocatori o dell’arbitro. La scena si è svolta in un momento chiave dell’incontro.

All'Olimpico la Lazio si gioca la semifinale di Coppa Italia. La gara contro l'Atalanta può servire a rianimare un ambiente deluso e in protesta con la società. Lo sanno anche i giocatori in campo. Tanto che al minuto 35', dopo la seconda svista dell'arbitro Manganiello e un corner non assegnato, il capitano biancoceleste Cataldi si è scagliato contro il direttore di gara. "Ci stiamo giocando la vita", ha urlato. Una frase che basta per far capire la tensione che c'è in campo.