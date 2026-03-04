Chivu | Partita non all' altezza dell' Inter ma serviva il risultato Lautaro ancora fuori

Dopo la partita contro il Como, Cristian Chivu ha commentato l’incontro di andata delle semifinali di Coppa Italia 202526. Ha detto che la prestazione non è stata all’altezza dell’Inter, ma che era importante ottenere il risultato. Ha inoltre precisato che Lautaro Martinez è ancora indisponibile. La squadra si è concentrata sul risultato, nonostante le difficoltà di gioco.

Nel corso della gara si è optato per un assetto offensivo che prevedeva due trequartisti alle spalle della punta, con una ridefinizione della linea difensiva e della gestione del centrocampo. L’obiettivo era contenere la trama di gioco avversaria e modificare l’organizzazione della retroguardia per guidare la pressione. Nonostante il pressing richiesto, l’esito è stato condizionato dalla capacità del Como di controllare i tempi di gioco, con l’Inter che ha dovuto adeguarsi alle situazioni e cercare spunti in contropiede o in ripartenze controllate. Il tecnico ha sottolineato che in alcune fasi è emersa anche una componente di fortuna, utile a compensare le difficoltà iniziali e l’assenza di una finestra di preparazione ampia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

