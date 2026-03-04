L’allenatore dell’Inter ha commentato la partita di andata di Coppa Italia contro il Como, sottolineando che non era una partita tipica per i nerazzurri, ma che la strategia adottata era quella giusta. Ha spiegato di aver dovuto inserire due centrocampisti di ruolo e due trequartisti, mentre Lautaro Martinez resterà fermo ai box ancora per un po’.

"Avevamo alcune emergenza, ho dovuto fare qualche cambio e per la prima volta ho messo due trequartisti sotto punta". L'analisi di Cristian Chivu sull'andata delle semifinali contro il Como parte da qui, dalle assenze dei nerazzurri. Poi si approfondisce: "Un po' in ritardo sul quinto, in difficoltà contro due attaccanti che attaccanti non erano, negli spazi: siamo stati bravi a capire cosa c'era da fare. Ma per l'impegno e il poco tempo avuto per prepararci sono soddisfatto. Merito dei ragazzi che hanno capito in fretta mettendosi a disposizione e dando il massimo, sapendo che andava accettato il possesso del Como. Oggi avevamo Marcus e Pio come unici attaccanti disponibili, quindi gli ho fatto fare un po' e un po'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Non una partita da Inter, ma andava giocata così. Lautaro starà fuori ancora un po'"

Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. Lautaro mancherà ancora per un po’»Inter, Cristian Chivu ha parlato dopo il match contro il Como, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2025/26 Ai microfoni di Mediaset...

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu post Bodo Glimt Inter: «Lautaro starà fuori per un bel po’! Vi spiego come mai Dimarco in panchina»

Contenuti utili per approfondire Chivu Non una partita da Inter ma...

Temi più discussi: Chivu: Se c’è una squadra che può ribaltare questo risultato, è la nostra; Chivu: C'è amarezza, ma ci è mancata energia. Il Bodo ha giocato 4 partite negli ultimi 3 mesi...; Inter, Chivu: Sappiamo di poter vincere: serve stare tranquilli e non dobbiamo avere pressione; Chivu: C'è amarezza, ma nulla da rimproverare ai miei. Il Bodo ci ha messo più energia.

Inter, Chivu: Non una bella partita, ma bravi a percepire la difficoltà. Pronti per il derbyIl tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo lo 0-0 contro il Como nella gara valevole per la semifinale d’andata. tuttomercatoweb.com

Como-Inter, Chivu ammette: Non una bella partita, poi il messaggio per il derbyCristian Chivu ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo l'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Como e Inter ... spaziointer.it

#Fabregas e #Chivu, questo non è calcio! #ComoInter, la più brutta partita dell'anno calciomercato.com/liste/fabregas… x.com

Due sorprese nell’Inter di Coppa Italia: Chivu guarda al Derby e tiene a riposo Thuram. Nel 3-5-1-1, spazio a Frattesi dietro a Pio Cosa ne pensate - facebook.com facebook