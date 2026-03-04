In un'intervista a Radio TV Serie A, l'ex calciatore ha commentato la partita contro il Como, affermando che la squadra ha saputo adattarsi alle circostanze e sfruttare al meglio le occasioni a disposizione. Ha sottolineato come le scelte tattiche abbiano permesso di ottenere un risultato positivo, nonostante le difficoltà incontrate durante il incontro.

Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma.» Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Radio TV Serie A: «Contro il Como abbiamo fatto di necessità virtù»

Chivu a Mediaset: «Non una partita bella e non da Inter, dovevamo fare di necessità virtù. Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, contro il Milan…»Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo...

Inter, Chivu dopo lo 0-0 col Como: «Non è stata una partita da Inter e neanche bella da vedere, ma dovevamo fare di necessità virtù. Lautaro mancherà ancora per un po’»Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno...

Contenuti e approfondimenti su Chivu a Radio TV Serie A Contro il Como....

Temi più discussi: Chivu, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming; MEDIASET - CANALE 5 * COPPA ITALIA LIVE - 03/03: CHIVU DOPO COMO-INTER, IL DERBY SARÀ DIVERSO, SAREMO PRONTI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); L'Inter vola: le sensazioni di Chivu, Dimarco, Çalhano?lu e Sommer Streaming; Inter-Bodo Glimt, Champions League: orario, probabili formazioni, arbitro e dove vederla.

Chivu a RAI Radio Uno: Ci sono ancora 36 punti in palio, è lunga. Lautaro? Ha sempre accorciato i tempiCristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato anche ai microfoni di RAI Radio Uno al termine della partita vinta per 2-0 contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni alle domande di Francesco Repi ... msn.com

Chivu a Rai Radio Uno: Sorpresi dall'aggressività del Sassuolo, poi siamo stati cinici. Bodo? Prima c'è la JuveIntervenuto ai microfoni di Rai Radio Uno, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha commentato la vittoria per 5-0 ottenuta contro il Sassuolo. Le partite non si spiegano solo coi gol, c’è anche ... msn.com

#Inter, #Bonny verso il recupero: #Chivu ha un solo dubbio per il derby col Milan, scelte le due punte x.com

Lo 0-0 in Coppa Italia tra Como e Inter accende la critica di Sacchi. Le parole di Chivu e la verità che non può dire facebook