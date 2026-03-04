Chiusura al veleno per l' ultimo consiglio del Masci-bis con il no al Codice etico del gruppo Pettinari

Durante l'ultimo consiglio comunale del Masci-bis, il gruppo Pettinari ha espresso un netto rifiuto al Codice etico proposto, chiudendo così ogni possibilità di accordo. La seduta, inizialmente prevista come un saluto finale, si è rapidamente trasformata in un confronto acceso tra la maggioranza di centrodestra e il gruppo guidato dal. La discussione si è conclusa con il voto contrario del gruppo Pettinari al documento.

L’ordine del giorno, con cui si chiedeva ai singoli amministratori, su base volontaria, di impegnarsi a non far partecipare i parenti ai concorsi pubblici comunali, è stato bocciato con 16 voti contrari e 8 favorevoli. "Incostituzionale" hanno detto dai banchi del centrodestra, "non è così, avete paura" ha replicato Pettinari. Poi il caos L’arrivo in aula dell’ordine del giorno con cui si chiedeva l’approvazione del Codice etico, impegnando i singoli consiglieri comunali a non consentire la partecipazione dei parenti fino al primo grado ai concorsi pubblici comunali, ha fatto letteralmente scoppiare l’inferno a Palazzo di Città. L’ordine del giorno non è passato (16 voti contrari e 8 favorevoli), dando vita, durante la discussione, a uno scontro durissimo tra il gruppo Pettinari e il centrodestra. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

